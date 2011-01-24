Всем доброго утра. Требуется наполнить магазин новыми товарами, порядка 200 новых позиций, также правка старых описаний. Требуется творческий и рукастый мастер, которому будет не сложно в тексте описания сделать перелинковку еа каталог или обзор ...
Сортировка RSS ссылок по темам.
Задача простая:
Есть каталог тем, в него нужно добавить RSS ленты на русском.
Условия:
- Ссылки на сайты предоставляются.
- Каталог на англ. языке.
- Кол-во RSS лент не ограничено.
- 100р. за 50 лент.
От вас:
- Уровень англ яз.для понимания названий категорий.
- Широкий кругозор (темы разные).
- Почта. аська или скайп.
Работа простая, детали обговорим.
Заявки фрилансеров
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