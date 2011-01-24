Сортировка RSS ссылок по темам.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок184 просмотра

Задача простая:

Есть каталог тем, в него нужно добавить RSS ленты на русском.

Условия:

- Ссылки на сайты предоставляются.

- Каталог на англ. языке.

- Кол-во RSS лент не ограничено.

- 100р. за 50 лент.

От вас:

- Уровень англ яз.для понимания названий категорий.

- Широкий кругозор (темы разные).

- Почта. аська или скайп.

Работа простая, детали обговорим.

14 лет назад
gre
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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