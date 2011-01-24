Разместить сообщения на форумах

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Закрыт1 заявка225 просмотров

Надо разместить 100 постов на форумах по теме: обучение работе на Apple, обучение системе Mac OS

оплата - 0,2 wmz за пост

текст объявления - выдам

обязательно предоставление отчёта со ссылками на размещённые посты

жду заявок

14 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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