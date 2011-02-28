База журналов, новостных порталов

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Завершен3 заявки247 просмотров

Уважаемые Фрилансеры!

Необходимо составить базу журналов печатных, электронных, новостных интернет-порталов, да и не новостных тоже - в общем все места, куда только можно отправить пресс-релизы.

Тема пресс-релиза - новость от компании, предоставляющей услуги по защите от спама, то есть специализация, направленность журнала/портала должна быть соответствующей.

По формату: название, тип, специализация, аудитория, периодичность, тираж, контакты.

Интересуют люди с отзывами по сбору информации в интернете, стоимость за позицию, порядок оплаты.

14 лет назад
makscolt
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

nadyaash
Надежда 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
7 дней
Надежда - прекрасный исполнитель! Честный, трудолюбивый и добросовестный. Проект оказался весьма сложным для исполнения, но всё же Надежда прекрасно справилась с поставленной задачей. Мои самые лучшие рекомендации!
Была рада сотрудничеству с Максимом. Была конкретно поставлена задача и очень подробно ответил на все возникшие вопросы. Оплата произведена в обговоренные сроки после завершения проекта. Всем рекомендую Максима, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

nadyaash
Надежда 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад