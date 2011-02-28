База журналов, новостных порталов

Уважаемые Фрилансеры!

Необходимо составить базу журналов печатных, электронных, новостных интернет-порталов, да и не новостных тоже - в общем все места, куда только можно отправить пресс-релизы.

Тема пресс-релиза - новость от компании, предоставляющей услуги по защите от спама, то есть специализация, направленность журнала/портала должна быть соответствующей.

По формату: название, тип, специализация, аудитория, периодичность, тираж, контакты.

Интересуют люди с отзывами по сбору информации в интернете, стоимость за позицию, порядок оплаты.