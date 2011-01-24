Нужно копирование всех товаров с таких рубрик: http://www.7d.by/walker-jumper/ http://www.7d.by/pram/ http://www.7d.by/autoseat/ http://www.7d.by/toys/ http://www.7d.by/chair/ на сайт под управлением VirtueMart (в соответствующие поля вставлять производителей, цены, чтобы товары могли функционировать в ...
Заполнение 2 сайтов на джумле
Указывайте цены
1)Нужно с этого сайта взять инфу www_stompractice_kz Это наш старый сайт. И заполнить этой инфой новый сайт на джумле www_stomprac_kz
2)Второй сайт надо будет много наполнять, источник позже скажу. Вот он. Он на джумле www_asiatechno_kz
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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