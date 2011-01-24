Заполнение 2 сайтов на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок288 просмотров

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1)Нужно с этого сайта взять инфу www_stompractice_kz Это наш старый сайт. И заполнить этой инфой новый сайт на джумле www_stomprac_kz

2)Второй сайт надо будет много наполнять, источник позже скажу. Вот он. Он на джумле www_asiatechno_kz

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад