Заполнение 2 сайтов на джумле

Указывайте цены

1)Нужно с этого сайта взять инфу www_stompractice_kz Это наш старый сайт. И заполнить этой инфой новый сайт на джумле www_stomprac_kz

2)Второй сайт надо будет много наполнять, источник позже скажу. Вот он. Он на джумле www_asiatechno_kz

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)