Поиск информации в Гугл (украинский и английский)

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Завершен10 заявок451 просмотр

Нужно найти информацию о музыкальных фестивалях в Украине и Европе в 2011 году. Подобнее смотрите вложение с описанием задания.

В заявках просьба указывать реальные сроки и стоимость.

14 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
+
Спасибо
FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
+
Сотрудничеством довольны. Конкретное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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