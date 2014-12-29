Поиск маpкиpовок батapеек для мобильных телефонов, подробная инструкция по поиску во вложении. Оплата 0,5 wmz за строку таблицы, минимальный ежедневный объем сдачи задания - 30 строк. Больше лучше, ...
Поиск информации в Гугл (украинский и английский)
Нужно найти информацию о музыкальных фестивалях в Украине и Европе в 2011 году. Подобнее смотрите вложение с описанием задания.
В заявках просьба указывать реальные сроки и стоимость.
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