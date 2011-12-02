Приветствую Вас, уважаемый(-ая)!
Приятно, что Вы заглянули на эту страницу. Позвольте представиться и рассказать немного о себе.
Меня зовут Юлия. Родилась, выросла и до теперешнего времени проживаю в южном городе Херсоне.
В 2002 году закончила Херсонский государственный университет по специальности "ПМСО. Украинский язык и литература, зарубежная литература".
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Итак, что я могу Вам предложить:
-SEO-рерайтинг - от 2 у.е. за 1 тысячу знаков б/п;
-SEO-копирайтинг - от 3,5 у.е.;
-статьи на главную страницу сайта и продающие тексты - от 5 у.е.
Виды работ:
- информационные статьи;
- продающие тексты;
- главные страницы сайтов;
- описание товаров и категорий, брендов для интернет-магазинов;
- новости и обзоры;
- наполнение сайтов и блогов на WordPress, Joomla.
Дополнительно: подберу ВЧ, СЧ и НЧ ключевики, самостоятельно найду актуальные темы для статей, приложу иллюстрации и фото.
Иногда выполняю студенческие работы (контрольные, рефераты, курсовые).
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Мои сильные стороны:
1. Пишу строго по теме и в заданной стилистике. Поэтому, если мы с Вами еще не работали, буду задавать много вопросов))).
2. Абсолютная смысловая наполненность, никакой "воды" (если, конечно, это не будет Вашим пожеланием к статье).
3. Прежде чем браться за тему, тщательно изучаю информацию по ней. Отсебятины и рассуждений "ни о чем" Вы не увидите.
4. Простой язык изложения. Мой девиз: "Расскажи о сложном так, чтобы и младенцу было ясно".
5. Композиционная и логическая законченность текста. Структура - абзацы по 2-4 предложения. Текст легко воспринимается визуально.
6. Исключительная грамотность.
Работаю не на количество знаков и слов, а на качество.
Образцы некоторых моих работ Вы можете увидеть в портфолио.
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