iolanta

Юлия iolanta

 
43 годаУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я не творю шедевры. Я создаю добротный контент.

Приветствую Вас, уважаемый(-ая)!

Приятно, что Вы заглянули на эту страницу. Позвольте представиться и рассказать немного о себе.

Меня зовут Юлия. Родилась, выросла и до теперешнего времени проживаю в южном городе Херсоне.

В 2002 году закончила Херсонский государственный университет по специальности "ПМСО. Украинский язык и литература, зарубежная литература".

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Итак, что я могу Вам предложить:

-SEO-рерайтинг - от 2 у.е. за 1 тысячу знаков б/п;

-SEO-копирайтинг - от 3,5 у.е.;

-статьи на главную страницу сайта и продающие тексты - от 5 у.е.

Виды работ:

- информационные статьи;

- продающие тексты;

- главные страницы сайтов;

- описание товаров и категорий, брендов для интернет-магазинов;

- новости и обзоры;

- наполнение сайтов и блогов на WordPress, Joomla.

Дополнительно: подберу ВЧ, СЧ и НЧ ключевики, самостоятельно найду актуальные темы для статей, приложу иллюстрации и фото.

Иногда выполняю студенческие работы (контрольные, рефераты, курсовые).

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Мои сильные стороны:

1. Пишу строго по теме и в заданной стилистике. Поэтому, если мы с Вами еще не работали, буду задавать много вопросов))).

2. Абсолютная смысловая наполненность, никакой "воды" (если, конечно, это не будет Вашим пожеланием к статье).

3. Прежде чем браться за тему, тщательно изучаю информацию по ней. Отсебятины и рассуждений "ни о чем" Вы не увидите.

4. Простой язык изложения. Мой девиз: "Расскажи о сложном так, чтобы и младенцу было ясно".

5. Композиционная и логическая законченность текста. Структура - абзацы по 2-4 предложения. Текст легко воспринимается визуально.

6. Исключительная грамотность.

Работаю не на количество знаков и слов, а на качество.

Образцы некоторых моих работ Вы можете увидеть в портфолио.

WordPressJoomla
Портфолио
Отзывы заказчиков
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Поиск информации в Гугл (украинский и английский)
+
Спасибо
Ответный отзыв
orirost
Ирина 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Статьи для Орифлейм
С Юлей приятно было работать:сразу поняла что мне нужно, внесла свои предложения, и сделала работу даже больше запланированного! качественно и доступно!
Ирина — очень приятный в общении и понимающий заказчик. Сотрудничество понравилось во всех отношениях. Надеюсь, еще поработаем!
Ответный отзыв
webx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Савицкой Юлии (iolanta)
Задание выполнено на высоком уровне, оперативно внесены незначительные корректировки. Результатом остался доволен. Спасибо!
Хороший заказчик: даёт толковое ТЗ, на связи, быстро принимает и оплачивает работу. В общем, сотрудничеством с Кириллом довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
klenov
Иван 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
2 статьи о свадебной обуви
Подготовленные Юлией статьи легко читаются и написаны правильным русским языком. Ключи удачно вписаны в контекст (не тематические ключи в том числе). Всего в одной статье из четырех потребовались небольшие правки, что для меня очень хороший показатель. Намерен и дальше сотрудничать с Юлией.
Сотрудничество понравилось. Заказчик требовательный, но четко знает, чего хочет, задачу ставит конкретно, оплата без проблем.
Ответный отзыв
SekreBory
Олег 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Помощь в распределении литературных произведений
Исполнитель очень общительный человек, что не может не радовать. Проблему решили в течении ночи. Желаю исполнителю успехов в работе:)
Рекомендую.
Ответный отзыв