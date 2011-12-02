Я не творю шедевры. Я создаю добротный контент.

Приветствую Вас, уважаемый(-ая)!

Приятно, что Вы заглянули на эту страницу. Позвольте представиться и рассказать немного о себе.

Меня зовут Юлия. Родилась, выросла и до теперешнего времени проживаю в южном городе Херсоне.

В 2002 году закончила Херсонский государственный университет по специальности "ПМСО. Украинский язык и литература, зарубежная литература".

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Итак, что я могу Вам предложить:

-SEO-рерайтинг - от 2 у.е. за 1 тысячу знаков б/п;

-SEO-копирайтинг - от 3,5 у.е.;

-статьи на главную страницу сайта и продающие тексты - от 5 у.е.

Виды работ:

- информационные статьи;

- продающие тексты;

- главные страницы сайтов;

- описание товаров и категорий, брендов для интернет-магазинов;

- новости и обзоры;

- наполнение сайтов и блогов на WordPress, Joomla.

Дополнительно: подберу ВЧ, СЧ и НЧ ключевики, самостоятельно найду актуальные темы для статей, приложу иллюстрации и фото.

Иногда выполняю студенческие работы (контрольные, рефераты, курсовые).

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Мои сильные стороны:

1. Пишу строго по теме и в заданной стилистике. Поэтому, если мы с Вами еще не работали, буду задавать много вопросов))).

2. Абсолютная смысловая наполненность, никакой "воды" (если, конечно, это не будет Вашим пожеланием к статье).

3. Прежде чем браться за тему, тщательно изучаю информацию по ней. Отсебятины и рассуждений "ни о чем" Вы не увидите.

4. Простой язык изложения. Мой девиз: "Расскажи о сложном так, чтобы и младенцу было ясно".

5. Композиционная и логическая законченность текста. Структура - абзацы по 2-4 предложения. Текст легко воспринимается визуально.

6. Исключительная грамотность.

Работаю не на количество знаков и слов, а на качество.

Образцы некоторых моих работ Вы можете увидеть в портфолио.