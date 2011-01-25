Ищу постера для публикации объявленияй и добавления в каталоге следующего ресурса http://fishkerch.com/ Желательно ваша база.Цена договорная
Регистрация на форумах
Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты с указанным логином и паролем.
В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар.
После регистрации нужно добавить 1 сообщение в ветке с рекламой. Сообщение будет предоставлено исполнителю.
Оплата 15$ за 100 акаунтов.
Работу предоставить в виде файла с списком урлов форумов. Работоспособность и наличие каждого акаунта будет проверяться
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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