Регистрация на форумах

Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты с указанным логином и паролем.

В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар.

После регистрации нужно добавить 1 сообщение в ветке с рекламой. Сообщение будет предоставлено исполнителю.

Оплата 15$ за 100 акаунтов.

Работу предоставить в виде файла с списком урлов форумов. Работоспособность и наличие каждого акаунта будет проверяться