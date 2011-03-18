Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты с указанным логином и паролем. В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар. ...
Формирование базы на основе обзоров, выдачи поиска
Поиск маpкиpовок батapеек для мобильных телефонов,
подробная инструкция по поиску во вложении.
Оплата 0,5 wmz за строку таблицы,
минимальный ежедневный объем сдачи задания - 30 строк.
Больше лучше, оплата ежедневно.
Пароль от вложения и подробности - по icq или в личку
Возможно несколько исполнителей - объем значительный!
icq 116 0 71509
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Заявки фрилансеров
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