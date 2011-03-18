Формирование базы на основе обзоров, выдачи поиска

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Завершен11 заявок498 просмотров

Поиск маpкиpовок батapеек для мобильных телефонов,

подробная инструкция по поиску во вложении.

Оплата 0,5 wmz за строку таблицы,

минимальный ежедневный объем сдачи задания - 30 строк.

Больше лучше, оплата ежедневно.

Пароль от вложения и подробности - по icq или в личку

Возможно несколько исполнителей - объем значительный!

icq 116 0 71509

14 лет назад
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
5 дней
Отлично справился с непростой поставленной задачей. Будем работать дальше!
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, всегда на связи, оплата своевременная. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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