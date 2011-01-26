Разместить объявления

На бесплатных досках в сети интернет.

За каждые 50 шт плачу 25 гривен (100 руб). Жду ответов на [email protected] , присылайте заявки на ящик! Кто хочет дороже - просьба отклик не писать. Спасибо за внимание! Нужно 150 шт. Оплата на вебмани или яндекс.