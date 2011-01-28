Наполнение контентом интернет магазина

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Закрыт28 заявок479 просмотров

Здравствуйте

Требуется наполнить сайт контентом около 30 тыс товаров.

Суть такая: есть англоязычный сайт с товаром, нужно перевести текст, убрать водяные знаки с картинок и залить все это на наш сайт

Порядка 30 тыс товаров

Платим хорошо!!!!

Можем взять на постоянную работу !!!

14 лет назад
arteshop
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров