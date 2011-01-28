Требуется заполнить сайт точного времени. Для заполнения сайта требуется заполнить ряд полей(несложных): Страна: Страна_рус, Страна_рус_предл_падеж, Страна_англ, Страна_нем, Страна_фр, Страна_итал, Алиас(напр russia), Описание (из википедии), Есть_летнее_время?(0,1), Месяц_перехода_на_летнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_летнее_время(Monday-Sunday), ...
Наполнение контентом интернет магазина
Здравствуйте
Требуется наполнить сайт контентом около 30 тыс товаров.
Суть такая: есть англоязычный сайт с товаром, нужно перевести текст, убрать водяные знаки с картинок и залить все это на наш сайт
Порядка 30 тыс товаров
Платим хорошо!!!!
Можем взять на постоянную работу !!!
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