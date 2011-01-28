Найти информацию о хищных птицах

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Закрыт7 заявок363 просмотра

Нужно найти информацию об определённой птице Ястребиный орёл (Hawk-eagle, она же Aquila fasciata или Hieraaetus fasciatus или Hieraaetus kienerii)

Какая информация нужна:

1.Разведение и содержание в неволе, рацион, обучение

2.Объявления о покупке-продаже

3.Законодательные регламенты (охрана, разведение, заповедники, покупка-продажа и т.д.)

4.любая полезная и интересная информация

Регион поиска - Индия

Язык - английский, хинди

Отчёт в виде списка: ссылка на источник с кратким описанием

Информация из википедии не нужна.

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров