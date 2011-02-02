Копирование и систематизация данных с сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок233 просмотра

Нужно скопировать и систематизировать часть данных(текст+изображения) с сайта с сайта zubr.ru

Пример в файле

14 лет назад
edward0
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу быстро и качественно. Большое спасибо!
Отличный заказчик. После сдачи проекта, быстро все проверил и моментально оплатил.

Заявки фрилансеров

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад