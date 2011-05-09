Добавление видео с ютуба к товарам интернет-магаз.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен30 заявок447 просмотров

Добавлять видео с портала ютуб и аналогичных. Работа через админку саита. Видео добавляется через ссылку. Цена 1 видео 25 р. Работа в свободное время/сдельная. Также есть другие вакансии по наполнению саита. Оплата вебмани R-кошелек

14 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Хороший работник, рекомендую
Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад