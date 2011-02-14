Копипаст

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Завершен19 заявок562 просмотра

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Для каждого отзыва создаете нового пользователя. Создается это легко. Нажать, регистрация, заполнить логин пароль и мыло и готово. Мыло мужно выдумывать любое, не регистрируя.

1 копипаст - 5 рублей (с картинками. Где нет картинок, можно без картинок)

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

14 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

DWeblancer
Дмитрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик и просто приятный в общении человек. Побольше бы таких работодателей. Не просто плюс - плюсище!

Заявки фрилансеров

DWeblancer
Дмитрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад