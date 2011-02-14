Создание фотоальбомов для группы в контакте. Администрирование группы. Задача Создать 10 - 14 фотоальбомов - прайс-листов для группы-магазина расположенной в социальной сети "вконтакте". ...
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1 копипаст - 5 рублей (с картинками. Где нет картинок, можно без картинок)
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Выбранный исполнитель
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