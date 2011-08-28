DWeblancer

Необходимо написание статей на тему создания и раскрутки сайтов. Денег немного, статей нужно около 10. Выберу кандидата с наименьшей ценой.
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо переделать шаблон Joomla 1.5 так, чтобы он стал совместим с Joomla версии 2.5 цены и сроки?HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
в двух словах - компонент scatalog категорий было 2, стало ОЧЕНЬ много, бд ругается вместо 2 категорий в админке показано много папок с вложением такого же количества папок в каждой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Для написания небольших статей нужен рерайтер, возможно несколько рерайтеров приоритет наименьшей цене, отличный старт для новичков, чтобы набраться опытаКопирайтинг91 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для написания небольших статей нужен рерайтер, возможно несколько рерайтеров приоритет наименьшей цене, отличный старт для новичков, чтобы набраться опытаКопирайтинг56 заявокЗакрыт14 лет назад