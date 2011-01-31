Необходим контент-менеджер, владеющий МОД Х

Что собой представляет задание? За сегодня необходимо разместить 70 статей (если будет желание - то два блока по 70 статей - итого 140), к каждой из которых добавить картинку и ссылку.

Ссылка вставляется контент-менеджером, исходя из его личных предпочтений - собственно в контексте или же внизу, под видом рекламного сообщения.

Сами статьи, анкоры ссылок и ссылки высылаем.

По оплате - 0,1 бакса за 1 позицию

Желательно все же найти человека, который знает МОД Х - дабы не объяснить тонкости системы