Разместить 70 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки202 просмотра

Необходим контент-менеджер, владеющий МОД Х

Что собой представляет задание? За сегодня необходимо разместить 70 статей (если будет желание - то два блока по 70 статей - итого 140), к каждой из которых добавить картинку и ссылку.

Ссылка вставляется контент-менеджером, исходя из его личных предпочтений - собственно в контексте или же внизу, под видом рекламного сообщения.

Сами статьи, анкоры ссылок и ссылки высылаем.

По оплате - 0,1 бакса за 1 позицию

Желательно все же найти человека, который знает МОД Х - дабы не объяснить тонкости системы

14 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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