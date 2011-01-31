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Разместить 70 статей
Необходим контент-менеджер, владеющий МОД Х
Что собой представляет задание? За сегодня необходимо разместить 70 статей (если будет желание - то два блока по 70 статей - итого 140), к каждой из которых добавить картинку и ссылку.
Ссылка вставляется контент-менеджером, исходя из его личных предпочтений - собственно в контексте или же внизу, под видом рекламного сообщения.
Сами статьи, анкоры ссылок и ссылки высылаем.
По оплате - 0,1 бакса за 1 позицию
Желательно все же найти человека, который знает МОД Х - дабы не объяснить тонкости системы
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