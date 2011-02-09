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Подбор фотографий для презентации на сайте
Необходимо заменить фотографии из приложенного файла на более подходящие для презентации на сайте компании, занимающейся проектированием гидротехнических сооружений.
Файлы фотографий в приложенном архиве называются по следующему принципу:
aqua - проектирование аквапарков
bassein - проектирование бассейнов
fish - проектирование рыбных хозяйств
gydro - проектирование гидротехнических сооружений
water - водоподготовка
Необходимо найти/заменить следующие фотографии:
aqua4.jpg
bassein1.jpg
bassein4.jpg
bassein6.jpg
fish3.jpg
fish4.jpg
fish6.jpg
gydro2.jpg
gydro6.jpg
water6.jpg
искать нужно на фотостоках типа photostock, gettyimages и.т.п., нужны будут ссылки на эти картинки на сайтах.
старайтесь искать качественные фотографии, подходящие по тематике и по стилю к остальным фотографиям, вызывающие положительные эмоции.
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