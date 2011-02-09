Подбор фотографий для презентации на сайте

Необходимо заменить фотографии из приложенного файла на более подходящие для презентации на сайте компании, занимающейся проектированием гидротехнических сооружений.

Файлы фотографий в приложенном архиве называются по следующему принципу:

aqua - проектирование аквапарков

bassein - проектирование бассейнов

fish - проектирование рыбных хозяйств

gydro - проектирование гидротехнических сооружений

water - водоподготовка

Необходимо найти/заменить следующие фотографии:

aqua4.jpg

bassein1.jpg

bassein4.jpg

bassein6.jpg

fish3.jpg

fish4.jpg

fish6.jpg

gydro2.jpg

gydro6.jpg

water6.jpg

искать нужно на фотостоках типа photostock, gettyimages и.т.п., нужны будут ссылки на эти картинки на сайтах.

старайтесь искать качественные фотографии, подходящие по тематике и по стилю к остальным фотографиям, вызывающие положительные эмоции.