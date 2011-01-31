Обслуживание сайта (Москва)

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Закрыт3 заявки220 просмотров

Требуется фрилансер на поддержку сайта.

Обязанности:

- Поддержка сайта (размещение новостей, фотографий, редактирование текста)

- Графическое сопровождение (подбор фотографий, их редактирование, создание презентаций)

Требования:

- Знание графических редакторов.

- Знание html

- Опыт работы с CMS системами.

- Грамотная письменная речь.

- Возможность выехать к клиенту, для сбора "материалов".

- Быть всегда на связи.

- Ответственность.

- Пунктуальность.

Условия:

Оплата по объёму выполненных работ.

График работы: Свободный.

ТОЛЬКО МОСКВА! Нужно лично выезжать к заказчику для сбора "материалов" для сайта.

HTML
14 лет назад
itslek
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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