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Нужно оживить форум
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Имеется недавно открывшийся форум http://tatuirovka.kiev.ua/forum/index.php
Нужно оживить его, заполнить сообщениями по тематике.
Жду ваших предложений по цене и необходимой длительности сотрудничества.
Просьба все писать только в проект, спасибо
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