Заполнение базы access данными

Всем привет!

Есть база данных, частично заполненная, необходимо ее заполнить до конца...

данные - это названия заболеваний, сколько наименований - хз,

21 категория, используются коды латинского алфавита от A до Я и индексы от 00 до 99, в каждом индексе от 2 до 10 наименований... в общем все загнать, образец будет, список будет :)

если коротко то надо базу МКБ-10 загнать в БД))

писать лучше в аську 216-759-260 и сразу говорить по какому Вы вопросу, дабы не попасть в игнор за спам :)