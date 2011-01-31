Заполнение базы access данными

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Закрыт4 заявки221 просмотр

Всем привет!

Есть база данных, частично заполненная, необходимо ее заполнить до конца...

данные - это названия заболеваний, сколько наименований - хз,

21 категория, используются коды латинского алфавита от A до Я и индексы от 00 до 99, в каждом индексе от 2 до 10 наименований... в общем все загнать, образец будет, список будет :)

если коротко то надо базу МКБ-10 загнать в БД))

писать лучше в аську 216-759-260 и сразу говорить по какому Вы вопросу, дабы не попасть в игнор за спам :)

14 лет назад
EvelRus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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