Собрать информацию по аренде залов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Имеется недавно открывшийся форум http://tatuirovka.kiev.ua/forum/index.php Нужно оживить его, заполнить сообщениями по тематике. Жду ваших предложений по цене и необходимой длительности сотрудничества. Просьба все писать только в проект, спасибо