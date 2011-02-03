Собрать информацию по аренде залов

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Завершен3 заявки215 просмотров

Собрать информацию о спортивных залах, которые сдаются в аренду в Санкт-Петербурге

Название, адрес, контакты, стоимость если есть и фото

14 лет назад
Krasavin
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Леночка все сделала хорошо и оперативно, без лишних вопросов и в срок! Рекомендую как хорошего исполнителя!
Очень приятный в общении заказчик, четко составленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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