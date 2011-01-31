Нужен парсинг интернет магазина бытовой техники. Предлагаем цены и сроки (ваши заявки скрыты от глаз других пользователей)
Собрать БД профильных сайтов и рассылок
1. Необходимо собрать базу данных сайтов (сообщества, блоги, форумы, информационные порталы - сайтов где "ТУСЯТ" люди-потребители) по тематике садоводство/огородничество В РЕГИОНЕ - РФ, предпочтительно МОСКВА и МО.
Это не должны быть интернет-магазины (нужны площадки для размещения рекламы нашего интернет-магазина).
Нужны "живые сайты" из первой десятки по запросам связанным с дачей огородом и садом.
Данные собрать в эксэль-таблицу с полями
- URL-сайта;
- контакты (тел, мыло и пр.);
- счетчик (сколько посетителей на текущий момент на счетчике - если есть).
Кол-во записей - не более 15 штук - чтобы были самые "основные" сайты.
2. Базу рассылок на mail.ru и subscribe.ru по тематике "садоводство и огородничество, дача" В РЕГИОНЕ - РФ, предпочтительно МОСКВА и МО.
Рассылки должны выходить не менее чем 2 раза в месяц, иметь не менее 1000 человек в подписчиках.
Данные о рассылках собрать в экселевскую таблицу с полями:
- URL рассылки
- контакт автора (имя, мыло, телефон - что есть),
- кол-во подписчиков.
Нужно опять же не более 20-ти топовых рассылок по тематике (10 на мыле и 10 на сабскрайбе).
Интересует срок и стоимость работ. Оплата по факту.
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