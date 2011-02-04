Собрать информацию о местах игры в Мафию

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Завершен4 заявки241 просмотр

Собрать по интернету места Санкт-Петербурга где играют в игру Мафия.

Название заведения и адрес, условия игры(стоимость и т.п.), контактные данные

Указывайте пожалуйста стоимость за позицию

14 лет назад
Krasavin
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zasada-Prod
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Все сделано согласно требованиям и срокам. Остался доволен работой с Михаилом, рекомендую!
Хороший исполнительный заказчик, работать с ним легко и просто!, своевременная оплата! Советую!!!

Заявки фрилансеров

Zasada-Prod
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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