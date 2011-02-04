1. Необходимо собрать базу данных сайтов (сообщества, блоги, форумы, информационные порталы - сайтов где "ТУСЯТ" люди-потребители) по тематике садоводство/огородничество В РЕГИОНЕ - РФ, предпочтительно МОСКВА и МО. Это не должны быть интернет-магазины ...
Собрать информацию о местах игры в Мафию
Собрать по интернету места Санкт-Петербурга где играют в игру Мафия.
Название заведения и адрес, условия игры(стоимость и т.п.), контактные данные
Указывайте пожалуйста стоимость за позицию
Выбранный исполнитель
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