Zasada-Prod

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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Михаилу за работу. Рекомендую его как ответственного исполнителя - работает хорошо, адекватно реагирует на критические замечания.
Ответный отзыв
Кирил хороший, адекватный заказчик! Оплата своевременна!! Всем советую! От Работы с данным заказчиком получите одно удовольствие!!!
$10
10 баллов
14 лет назад
Быстрый и хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Заказчик - типичный обманщик, коих на просторах сети в последнее время очень много. Собрал ему базу из 5700 адресов по тематике промышленность, вручную. По началу оправдывался за неоплату работы тем, что он за городом и автомат платежный сломан - пообещал оплатить в среду, вернувшись в город. Сегодня оплачивать работу отказался сославшись на банкротство мифической фирмы. Просьба и вовсе заблокировать аккаунт - на www.free-lance.ru/users/jomcat/rating/ так и поступили - оказалось у этого работодателя и там около трех неоплаченных проектов!!!
$1
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель! Все сделано согласно требованиям и срокам. Остался доволен работой с Михаилом, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший исполнительный заказчик, работать с ним легко и просто!, своевременная оплата! Советую!!!
$3
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничеством с Михаилом осталось довольна. Оперативно и качественно выполнил задание. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный и исполнительный заказчик! Оплата своевременная! и вообще всё круто! Советую каждому