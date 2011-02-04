Zasada-Prod

Михаил Гивара Zasada-Prod

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественный и быстрый поиск информации!

Отзывы заказчиков

Solariss
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Сбор информации по интернету и занесение в каталог
Спасибо Михаилу за работу. Рекомендую его как ответственного исполнителя - работает хорошо, адекватно реагирует на критические замечания.
Кирил хороший, адекватный заказчик! Оплата своевременна!! Всем советую! От Работы с данным заказчиком получите одно удовольствие!!!
Ответный отзыв
jomcat
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
База е-мейлов охот. хозяйств России, Белор. и Укр.
Быстрый и хороший исполнитель.
Заказчик - типичный обманщик, коих на просторах сети в последнее время очень много. Собрал ему базу из 5700 адресов по тематике промышленность, вручную. По началу оправдывался за неоплату работы тем, что он за городом и автомат платежный сломан - пообещал оплатить в среду, вернувшись в город. Сегодня оплачивать работу отказался сославшись на банкротство мифической фирмы. Просьба и вовсе заблокировать аккаунт - на www.free-lance.ru/users/jomcat/rating/ так и поступили - оказалось у этого работодателя и там около трех неоплаченных проектов!!!
Ответный отзыв
Krasavin
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Собрать информацию о местах игры в Мафию
Отличный исполнитель! Все сделано согласно требованиям и срокам. Остался доволен работой с Михаилом, рекомендую!
Хороший исполнительный заказчик, работать с ним легко и просто!, своевременная оплата! Советую!!!
Ответный отзыв
romashca85
Лана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
$3
10 баллов
14 лет назад
Поиск статей в интернете
Сотрудничеством с Михаилом осталось довольна. Оперативно и качественно выполнил задание. Всем рекомендую.
Очень приятный и исполнительный заказчик! Оплата своевременная! и вообще всё круто! Советую каждому
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