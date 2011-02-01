Вопросы-ответы на EN форуме

Ищу постеров для создания тем на форуме. Форум английский.

То есть: зашли, создали топик с одного аккаунта. Зашли в другой аккаунт через несколько часов, ответили.

Всего 1100 вопросов-ответов.

Аккаунты дам.

бюджет 1000р. Жду в личку аську или skype.

Работа постоянная. Готов давать 4-5 таких заданий в мес. После хороших результатов по итогам.