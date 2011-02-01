Контент-менеджмент для профессионалов

Здравствуйте, уважаемые F-Ls!

В связи с увеличением объёмов( не числа) поступающих заказов, есть необходимость в привлечении дополнительного сотрудника на должность контент-менеджера. ( Только один человек, преимущество отдаётся мужчинам по соображениям ответственности и самоорганизации, прошу прощения у прекрасного пола - у Вас есть возможность доказать обратное).

Сегодня стоит вопрос о элементарном переносе страниц( контента) с сайтов (открытых источников) на сайты заказчика. Копипаст.

Но требования заказчика достаточно высоки, буквально " каждая точка и каждая буква должна быть на своём месте".

Кроме того, содержание переносимого контента должно соответствовать высоким стандартам, принятым компанией заказчика.

Творческий подход, оперативность, ответственность - главные критерии, по которым будет производится выбор исполнителя.

Оплата: 15 руб.(российских)=1 стр. перенесённого( созданного ) контента.

Я посредник, но человек будет принят под мою ответственность, и отбор будет производится внимательно.

Для меня не "жёстко" важны отзывы, но если кто-то хочет просто пудрить мозги, пробуйте, люблю таких.

Ещё один момент. F-Ls c аккаунтами "моложе" 9 месяцев имеют не много шансов.

Украинцы, работа для Вас!

Понимаю вашу мотивацию, но национальность абсолютно не играет никакой роли.