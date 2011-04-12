Приватный проект для Безлепкиной Леры

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки286 просмотров

Необходимо наполнить интернет магазин детских товаров.

написать уникальный текст к каждой позиции

14 лет назад
OLdimon
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
11 часов назад
14 лет назад
$2280
50 дней
Профессиональная команда. превосходный руководитель.
Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
11 часов назад
14 лет назад
#1
Наполнение сайтов