Необходимо добавить карточки товаров в детский ИМ на CMS - Webasyst 50 карточек Тематика-детская мебель Сайд донор предоставляется Что касается самого ТЗ: -копирайт 1200 знаков(СЯ имеется)+150 знаков на ...
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен логотип для детского интернет магазина для размещения в ВК и Тв размер 200*200 или 200*400 (200 ширина) Присылайте варианты,цены,сроки исполненияИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно нарисовать иконку с логотипа для сайта указывайте цены и срокиИконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт12 лет назад
Написание текстов для 200 товаровКопирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
есть чертежи изделий с детальным описанием размеров,диаметров отверстий,глубиной отверстий необходимо нарисовать детали в corel draw в векторе. детали простые указывайте цену работы долгосрочное сотрудничествоЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2500
Необходим шаблон и вёрстка , удобная и функциональная cms магазином (просьба указывать с какой вы вы владеете профессионально) главные требования: -редактирование товара в одной вкладке -редактор доставок ...Интернет-магазины30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Рерайтинг текста.наполнениеЗавершен14 лет назад
- $50
Дизайн для лайт боксаВерстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для интернет-магазина ,работающий на shop-script web-assist нужно дописать модули функциональностиИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создать макет для лайт бокса(наружняя реклама)Наружная реклама2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен модуль выбора цвета товара и редактирование цвета товара. При выборе конкретного цвета товара должна существовать возможность добавления его в корзину. ( основной цвет синий,покупатель хочет купить жёлтый,нажимает на картинку и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Наполнить магазин череез админку позициями: 3 картинки без маркировки 1000 знаков без пробелов под сео с ключами(3 -4 ключа) примерно 500 наименованийЗакрыт14 лет назад
- $20
В админке магазина нужно прикрепить варианты фотографий при оформлении заказа ( основной цвет синий,покупатель хочет купить жёлтый,нажимает на картинку и в корзину добавляет жёлтый) http://www.kpoxa-shop.ru/index.php?productID=13732&color=9093 как примерВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Покупател откладывает товар в корзину без перезагрузки страницы и открытия корзины, при этом на главной странице в центре на 1-2с (время можно изменить) отображается картинка "Товар в корзине"Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо наполнить интернет магазин детских товаров. написать уникальный текст к каждой позицииЗавершен14 лет назад