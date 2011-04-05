Заказчик все время пропадал, на мои попытки поддерживать связь через наиболее мобильные icq или skype, никак не отреагировал, чем дал ясно понять о своей незаинтересованности и не дал возможности напрямую обговорить и уточнить детали. в течении недели не мог точно сформулировать тз и, как оказалось, имел на это же задание еще одного исполнителя, с которым и вел активную работу, о чем сообщил лишь через неделю, по исполнении этого заказа другим исполнителем. то есть вся моя работа в течении недели оказалась просто бесполезной тратой времени! после он выдал другое задание так же не обозначив четко задание, и лишь после моего нажима и доведения ситуации до предела выдал какие-то опознавательные моменты с которыми можно было работать, согласившись на увеличение оплаты за бесцельно использованное мое время однако после получения исходных материалов не выполнил своего соглашения. безответственный и незаинтересованный заказчик будьте внимательны-никто не гарантирует что над проектом работаете только вы! update: заказчик который поимел мое время решил за проделанную мною работу поставить мне минус! ВЫ 6 ДНЕЙ ПРИНИМАЛИ ОТ МЕНЯ МАКЕТЫ НА ПРОЕКТ КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС ДРУГОЙ ДИЗАЙНЕР вы держали меня запасным? я на это не подписывалась - вы мне за это не заплатили ТОГДА ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЧТО Я МОГУ ПОРАБОТАТЬ ПРОСТО ТАК? с какой стати? почему вы не выдали мне второе задание сразу? вы о нем незнали? почему я работала над двумя проектами? объясните? В ПРОЕКТЕ БЫЛ ОГОВОРЕН ОДИН МАКЕТ! проект начался 06.04.2011, к тому моменту как я получила этот ответ мною было выслано 10 вариантов OLdimon | 12.04.2011 в 12:49 Здравствуйте.Елена. извиняюсь перед вами.что УПУСТИЛ ИЗ ВИДУ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАМИ. Мне нужно два макета,один дизайнер уже сделал. соответственно нужен второй.но чтобы сделал второй дизайнер(чтобы была другая идея,другой стиль рекламы) Макеты.которые вы присылали интересные,и показывает ваше мастерство. но нужен другой стиль рекламы поэтому если у вас есть терпение -будем работать. если нет-Я ГОТОВ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ компенсации не последовало! ЧЕМ ВЫ СОБИРАЛИСЬ КОМПЕНСИРОВАТЬ МОЕ ВРЕМЯ????????????? 10 макетов за 6 дней. ? проект по первому макету начался 6.04.2011 и 12.04.2011 я узнала что его почему-то сделал другой дизайнер за это время мною было отработано И ВЫСЛАНО 10 вариантов, заказчик поддерживал видимость работы изредка комментируя их , т.е. меня как бы держали запасным вариантом???? нельзя ли было сразу дать мне второе задание??????????????????????? почему я работала просто так?????????? я не подписывалась на подстраховку какого-то дизайнера!! я подписывалась на свой проект! на ОДИН макет!!!!!!! за все время мною было отправлено порядка 20 макетов первые 10 по первому макету в период с 06.04 по 12.04 с розовым фоном, остальные десять по второму макету в период с 12.04 по 15.04 с белым фоном я сделала 15 вариантов!! к моменту, когда заказчик наконец сказал что конкретно он хочет, то есть фактически я поработала для того чтобы он заговорил-это просто крайне не приятно с человеком, который повторяет подряд две фразы на все мои попытки ВЫЯСНИТЬ!!!! задание ! я не психолог, чтобы заниматься тем чтобы находить подход к заказчику, который даже ткнуть пальцем не может в то что ему нравится а что нет!! последние пять макетов были сделаны в кратчайшие сроки- первый был сделан в тот же день, когда я получила наконец четкие моменты (которые были гневно выкрикнуты так как будто это я не знаю чего хочу!), от которых можно было отталкиваться, он же и стал основным, остальные - вариации Уважаемый Дмитрий я не хочу с вами работать и ваш минус остается с вами вы растягивали мое время и время проекта , который мог закончится в три дня ваш минус мне не сделает погоды -я работаю и кстати, раз уж вы упомянули моего заказчика, который в отзыве говорил о повышении стоимости моей работы в процессе - так вы наверное не заметили, что он имея такую же возможность поставить мне минус- поставил плюс-знаете почему?- потому что заказчик судит по той работе которая проделана. я же оцениваю работу, которую я делаю, и если в процессе я понимаю что она стоит дороже - я об этом говорю. моя работа - делать дизайн, делать его быстро и качественно ваша работа - давать четкое ТЗ, быть на связи и уделять внимание проекту - вы не справились ни по одному из этих пунктов, и более того повели себя крайне по-хамски, позволив себе орать и обвинять меня во лжи и еще к сведению- на свете есть заказчики, которые сами предлагают оплачивать дополнительные работы, и, скажу вам по секрету-это АДЕКВАТНО всего вам хорошего