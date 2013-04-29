Нарисовать иконку для сайта

В данный момент наша команда программистов разрабатывает софт для компьютеров, работающих на Windows 7. Что нам нужно: набор из 11 иконок, размер - 24х24px, в стиле iPhone (пример - http://img443.imageshack.us/img443/317/iosiconpack.jpg) Иконки будут вставлены ...