Набор из 11 иконок 24х24px в стиле iPhone

В данный момент наша команда программистов разрабатывает софт для компьютеров, работающих на Windows 7.

Что нам нужно: набор из 11 иконок, размер - 24х24px, в стиле iPhone (пример - http://img443.imageshack.us/img443/317/iosiconpack.jpg)

Иконки будут вставлены в верхнюю панель вот этой формы http://img96.imageshack.us/img96/4475/13946152.png

Список кнопок, для которых нужны иконки:

Login (Register) - открывает окно регистрации и входа в аккаунт

Back - переход на предыдущую страницу

Forward - переход на следующую страницу

Fullscreen mode, Icons mode, Purchase Gold Features, Free Gold Edition, Activate (функции этих кнопок подробно обсудим в личной переписке)

Update - проверяет обновление программы

Settings - открывает окно настроек

Support - открывает окно поддержки