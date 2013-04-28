Редизайн иконки для приложения iPhone/iPad

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок213 просмотров

Требуется редизайн (скорее даже нарисовать новую) иконки для iPhone/iPad утилиты.

Хотелось бы что бы у исполнителя было портфолио/опыт дизайна икон для iphone/ipad.

Последовательность работ:

1. Утверждение эскиза, обычно требуется 2-3 итерации

2. Окончательное оформление иконы во всех требуемых размерах

Технические требования:

- Размеры растровых картинок (png): 57х57, 72х72, 114х114, 144х144 и 1024х1024

- Требуется исходник в векторном формате или в кривых и слоях PSD

Оплата: WMZ

12 лет назад
dmytro_p
Дмитрий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ampeross
Артур 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$250
3 дня
Очень понравилось сотрудничество, отличное качество исполнения и сжато по срокам. Будем сотрудничать и дальше.
Понравилось сотрудничать

Заявки фрилансеров

Ampeross
Артур 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад