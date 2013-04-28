есть образцы на польском языке нужно их на русском сделать переводы дам кнопок там примерно 6-7 http://firmashop3.prgmm.ru/images/buttonbig_dokoszyka.png все кнопки на синем ...
Редизайн иконки для приложения iPhone/iPad
Требуется редизайн (скорее даже нарисовать новую) иконки для iPhone/iPad утилиты.
Хотелось бы что бы у исполнителя было портфолио/опыт дизайна икон для iphone/ipad.
Последовательность работ:
1. Утверждение эскиза, обычно требуется 2-3 итерации
2. Окончательное оформление иконы во всех требуемых размерах
Технические требования:
- Размеры растровых картинок (png): 57х57, 72х72, 114х114, 144х144 и 1024х1024
- Требуется исходник в векторном формате или в кривых и слоях PSD
Оплата: WMZ
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $72
Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами. Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др. ...Завершен12 лет назад
- $60
Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/ Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны. Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужна фавиконка для интернет магазина нижнего белья, вид следующий: большая буква М переходит в маленькую ЛЗавершен12 лет назад
Нужно поменять слово на иконке, исходника нет. Предложения в проект. Бюджет 5-10 usd.Завершен12 лет назад
Для размещения журнала в App Store Newsstand требуется иконка (72x72, как я понимаю). Скажите, пожалуйста, приблизительную цену и сроки, и покажите иконки, что вы делали, после чего я расскажу заинтересовавшим кандидатам, в каком стиле ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать хороший favicon для сайта - 4-листный клевер Логотип сайта в приложенииЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, нужны новые иконки для главной страницы сайта bazar66.ruЗавершен12 лет назад