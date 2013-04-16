Сделать favicon для сайта - 4-листный клевер

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Завершен6 заявок174 просмотра

Сделать хороший favicon для сайта - 4-листный клевер

Логотип сайта в приложении

12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Сделал иконки за несколько часов, меня всё устроило! Спасибо!
Спасибо, все замечательно!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад