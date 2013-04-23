Нужны 3 иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок230 просмотров

Можно три пиктограммы для сайта http://math-mod.by/ (см прикрепленный файл)в виде:

1) рука держащая "сигму" (символизирует применение моделирования)

2) изображает вопрос сигму и ещу один вопрос на одной картинке

3) Базовые модели и понятия я бы проилюстрировал через "AB"сигма" как бы ABC своего рода...

12 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Очень понравилась работа. Все оперативно и красиво. Всегда на связи.. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад