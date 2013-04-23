Нужны 3 иконки

Можно три пиктограммы для сайта http://math-mod.by/ (см прикрепленный файл)в виде:

1) рука держащая "сигму" (символизирует применение моделирования)

2) изображает вопрос сигму и ещу один вопрос на одной картинке

3) Базовые модели и понятия я бы проилюстрировал через "AB"сигма" как бы ABC своего рода...