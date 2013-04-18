Сделать фавикон для магазина: МисЛеди.РФ

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка141 просмотр

Здравствуйте, нужна фавиконка для интернет магазина нижнего белья, вид следующий:

большая буква М переходит в маленькую Л

12 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо, сделала все суппер и очень быстро!
Отличный заказчик,быстрая оплата,я довольна сотрудничеством.Рекомендую

Заявки фрилансеров

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад