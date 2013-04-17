Кастомизировать кнопку на плагин addthis

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  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок206 просмотров

Нужно поменять слово на иконке, исходника нет. Предложения в проект. Бюджет 5-10 usd.

12 лет назад
ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена великолепно, без лишних вопросов через десять минут после постановки задачи был предоставлен результат. Спасибо тебе Артем, надеюсь еще поработаем! Успехов в новых проектах! ОМ
Порядочный заказчик, грамотно и четко ставит задачи. С таким человеком приятно работать. Рекомендую!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад