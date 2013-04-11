Создать иконку для iPad-приложения

Для размещения журнала в App Store Newsstand требуется иконка (72x72, как я понимаю).

Скажите, пожалуйста, приблизительную цену и сроки, и покажите иконки, что вы делали, после чего я расскажу заинтересовавшим кандидатам, в каком стиле и какой тематике нужны иконки.

Спасибо!