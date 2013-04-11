Создать иконку для iPad-приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок191 просмотр

Для размещения журнала в App Store Newsstand требуется иконка (72x72, как я понимаю).

Скажите, пожалуйста, приблизительную цену и сроки, и покажите иконки, что вы делали, после чего я расскажу заинтересовавшим кандидатам, в каком стиле и какой тематике нужны иконки.

Спасибо!

12 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров