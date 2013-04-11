Картинки комплектов подключения к интернет

# 1 — $ 60

Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/

Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны.

Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу

Комплекты (оборудования) для подключения интернет :

МегаФон, МТС, Yota, Билайн,SkyLink, FreshTel/

Нужно по 1 картинке на каждого оператора из вышеперечисленного. (Без указания логотипов, подключаемых операторов, но с указанием нашего логотипа http://files.mail.ru/F8BFD77018744CE39FE40D39D227BD7B (маленький логотип нашего провайдера на картинке подключения)

Для каждого из комплектов провайдера надо сделать в цветовой гамме,например МТС (Красный), Мегафон (зелёный), Yota (синий)

В комплект для подключения к интернет, входит оборудование:

Антенна радиусная (улавливающая, пучок интернет сигнала)

Усилитель сигнала интернет

Интернет приемник (многодиапазонный)

Роутер Wi-Fi (беспроводной интернет Wi-Fi на всех этажах в доме)*

Картинка(иконка) должна выглядеть не из картинок оборудования.

Нужно креативный рисунок!

Можете в личку, задавать вопросы и оставлять комментарии, отвечу на каждый.