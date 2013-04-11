Доброго дня! Необходимо нарисовать иконки для интернет магазина, тема "системы безопасности". Иконки для категорий товаров, порядка 40 шт. На первом этапе 20, остальные через 2 недели. Сроки - 7-10 ...
Картинки комплектов подключения к интернет
Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/
Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны.
Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу
Комплекты (оборудования) для подключения интернет :
МегаФон, МТС, Yota, Билайн,SkyLink, FreshTel/
Нужно по 1 картинке на каждого оператора из вышеперечисленного. (Без указания логотипов, подключаемых операторов, но с указанием нашего логотипа http://files.mail.ru/F8BFD77018744CE39FE40D39D227BD7B (маленький логотип нашего провайдера на картинке подключения)
Для каждого из комплектов провайдера надо сделать в цветовой гамме,например МТС (Красный), Мегафон (зелёный), Yota (синий)
В комплект для подключения к интернет, входит оборудование:
Антенна радиусная (улавливающая, пучок интернет сигнала)
Усилитель сигнала интернет
Интернет приемник (многодиапазонный)
Роутер Wi-Fi (беспроводной интернет Wi-Fi на всех этажах в доме)*
Картинка(иконка) должна выглядеть не из картинок оборудования.
Нужно креативный рисунок!
Можете в личку, задавать вопросы и оставлять комментарии, отвечу на каждый.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно поменять слово на иконке, исходника нет. Предложения в проект. Бюджет 5-10 usd.Завершен12 лет назад
Для размещения журнала в App Store Newsstand требуется иконка (72x72, как я понимаю). Скажите, пожалуйста, приблизительную цену и сроки, и покажите иконки, что вы делали, после чего я расскажу заинтересовавшим кандидатам, в каком стиле ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать хороший favicon для сайта - 4-листный клевер Логотип сайта в приложенииЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, нужны новые иконки для главной страницы сайта bazar66.ruЗавершен12 лет назад
Можно три пиктограммы для сайта http://math-mod.by/ (см прикрепленный файл)в виде: 1) рука держащая "сигму" (символизирует применение моделирования) 2) изображает вопрос сигму и ещу один вопрос на одной картинке 3) ...Завершен12 лет назад
- $50
В приложении корона, справа черным обведено, то что нужно отрисовать в векторе. Слева вверху две стилизованные короны, хотелось бы сделать нечто упрощенное из третьей, по обведенным линиям. Шарики на ...Завершен12 лет назад
Нужны 16 векторных иконок, размером 11,2х13,5. Список иконок, образец иконки, образец цвета, образцы пиктограмм в прикрепленных файлах.Завершен12 лет назад