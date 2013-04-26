Требуются иконки для игры "Три в ряд"

$72
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок272 просмотра

Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами.

Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др.

Требуется разработать 6 иконок в двух размерах 48х48px и 16x16px по 12$ за пару размеров каждой иконки. Итого 72$ за заказ.

Пишите комментарий к проекту или стучитесь в skype: graysergey или в ICQ: 290142045

После успешной работы есть перспектива на другие заказа на иконки для этой игры, игра большая - работы много :)

12 лет назад
Snegovoy
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$72
3 дня
Понравилось сотрудничать по икнонам для игры, работает быстро, качественно и в разумный бюджет.
Все замечательно, спасибо! Был рад поработать над интересным проектом и буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад