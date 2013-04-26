Доброго дня! Необходимо нарисовать иконки для интернет магазина, тема "системы безопасности". Иконки для категорий товаров, порядка 40 шт. На первом этапе 20, остальные через 2 недели. Сроки - 7-10 ...
Требуются иконки для игры "Три в ряд"
Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами.
Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др.
Требуется разработать 6 иконок в двух размерах 48х48px и 16x16px по 12$ за пару размеров каждой иконки. Итого 72$ за заказ.
Пишите комментарий к проекту или стучитесь в skype: graysergey или в ICQ: 290142045
После успешной работы есть перспектива на другие заказа на иконки для этой игры, игра большая - работы много :)
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