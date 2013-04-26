Требуются иконки для игры "Три в ряд"

Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами.

Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др.

Требуется разработать 6 иконок в двух размерах 48х48px и 16x16px по 12$ за пару размеров каждой иконки. Итого 72$ за заказ.

Пишите комментарий к проекту или стучитесь в skype: graysergey или в ICQ: 290142045

После успешной работы есть перспектива на другие заказа на иконки для этой игры, игра большая - работы много :)