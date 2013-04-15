Сделать кнопки для сайта

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Закрыт17 заявок223 просмотра

есть образцы на польском языке нужно их на русском сделать

переводы дам

кнопок там примерно 6-7

http://firmashop3.prgmm.ru/images/buttonbig_dokoszyka.png

все кнопки на синем фоне нужно в томже стиле переделать на красный фон. psd файлов нету

12 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров