Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами. Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др. ...
Сделать кнопки для сайта
есть образцы на польском языке нужно их на русском сделать
переводы дам
кнопок там примерно 6-7
http://firmashop3.prgmm.ru/images/buttonbig_dokoszyka.png
все кнопки на синем фоне нужно в томже стиле переделать на красный фон. psd файлов нету
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