Нарисовать 9 иконок под заданный стиль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок240 просмотров

Требуется 8 иконок для меню (стиль как тут http://ru.123rf.com/photo_14936756_oil-and-petrol-icons.html, только с двумя цветами и уже придуманым другим содержанием) и одна иконку главного приложения (нечто похожее на иконку животного в правом углу:http://s019.radikal.ru/i633/1304/46/542430f3cb91.jpg).

Есть скриншоты приложения и сайта к нему с темно серым и золотистым в качестве основных цветов (вышлю кандидатам).

12 лет назад
ST1_77
Тимур 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$40
3 дня
Приятно иметь дело с профессионалом, у которого весь процесс налажен четко с качественным результатом. Буду обращаться и дальше к Алле.
Отличный заказчик: четкое задание, оперативное согласование, четкая и быстрая оплата. Приятно общаться и комфортно работать. Мои наилучшие рекомендации. Благодарю вас, Тимур, за сотрудничество. Буду рада вам помочь и в другой раз. Мои наилучшие пожелания. ) С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад