Добрый день! нужны иконки для интернет магазина национальных сувениров (Казахских), в стиле как на картинке (под строкой поиска в шапке) для разделов каталога: - цветовая гамма интернет магазина примерно такая же как ...
Нарисовать 9 иконок под заданный стиль
Требуется 8 иконок для меню (стиль как тут http://ru.123rf.com/photo_14936756_oil-and-petrol-icons.html, только с двумя цветами и уже придуманым другим содержанием) и одна иконку главного приложения (нечто похожее на иконку животного в правом углу:http://s019.radikal.ru/i633/1304/46/542430f3cb91.jpg).
Есть скриншоты приложения и сайта к нему с темно серым и золотистым в качестве основных цветов (вышлю кандидатам).
Выбранный исполнитель
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