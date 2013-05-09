3Д иконки для сайта. Мебель

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок243 просмотра

Нужно разработать 2 иконки мебели.

Что-то среднее между http://idenisenko.ru/wp-content/uploads/2010/11/001.jpg и

http://i047.radikal.ru/1304/d2/f85008a4a2bf.jpg

http://s019.radikal.ru/i625/1304/c4/fe07c052833a.jpg

пример того, как должна выглядеть мебель на иконке

http://s006.radikal.ru/i214/1305/14/646f37edc8cc.jpg

http://s018.radikal.ru/i509/1305/e0/5dd78dabae17.jpg

WordPress
12 лет назад
seo-lamer
Егоров 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Вежливое общение. Проект сдан в срок. К сожалению получил только png файлы, исходники мне не выслали :(

Заявки фрилансеров

dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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