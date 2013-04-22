Нарисовать иконки

Требуется 8 иконок для меню (стиль как тут http://ru.123rf.com/photo_14936756_oil-and-petrol-icons.html, только с двумя цветами и уже придуманым другим содержанием) и одна иконку главного приложения (нечто похожее на иконку животного в правом углу:http://s019.radikal.ru/i633/1304/46/542430f3cb91.jpg). Есть скриншоты приложения ...