# 1 — $ 25

Приветствую Вас, Уважаемые Фрилансеры!

Требуется придумать слоган для компании. Яркий, побуждающий к выбору услуг именно этой компании. Бриф, заполненный заказчиком в приложенном файле к конкурсу.

Слоган нужен очень срочно, в понедельник все варианты уже пойдут на рассмотрение заказчику.

Назначаю одно призовое место в 25 у.е.

Ваши слоганы прошу присылать мне в запороленных файлах, а пароли кидать мне в личку.

Удачных Вам идей! Спасибо!