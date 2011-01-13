Слоган для компании

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен36 заявок1227 просмотров
#1$25

Приветствую Вас, Уважаемые Фрилансеры!

Требуется придумать слоган для компании. Яркий, побуждающий к выбору услуг именно этой компании. Бриф, заполненный заказчиком в приложенном файле к конкурсу.

Слоган нужен очень срочно, в понедельник все варианты уже пойдут на рассмотрение заказчику.

Назначаю одно призовое место в 25 у.е.

Ваши слоганы прошу присылать мне в запороленных файлах, а пароли кидать мне в личку.

Удачных Вам идей! Спасибо!

14 лет назад
makscolt
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Победитель конкурса

slavkamira
Мирослава 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
Мирослава вышла победительницей с конкурсе на слоган компании. Ею была очень удачн ообыграна поговорка - как раз то, что и требовалось. Клиент остался очень доволен! Рекомендую!
Огромнейшее спасибо Максиму за интересный конкурс. Порадовали хороший бриф и комментирование конкурса. Кроме того, с Максимом очень приятно общаться. Искренне рекомендую как отличного работодателя. П.С. Максим, со Старым Новым годом! Успехов и новых свершений.

Заявки фрилансеров

slavkamira
Мирослава 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1