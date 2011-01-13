Требуется по системам ERP и BPM, оптимизации бизнес процессов. Нужно отразить задачи и отличия ERP и BPM систем (1 стр.). Основные подходы и этапы для внедрения (1 стр.). Методы оптимизации бизнес-процессов ...
Слоган для компании
Приветствую Вас, Уважаемые Фрилансеры!
Требуется придумать слоган для компании. Яркий, побуждающий к выбору услуг именно этой компании. Бриф, заполненный заказчиком в приложенном файле к конкурсу.
Слоган нужен очень срочно, в понедельник все варианты уже пойдут на рассмотрение заказчику.
Назначаю одно призовое место в 25 у.е.
Ваши слоганы прошу присылать мне в запороленных файлах, а пароли кидать мне в личку.
Удачных Вам идей! Спасибо!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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