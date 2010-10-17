podgaisky

Олег podgaisky

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Общение на форуме

    $100

    Приглашаю пообщаться на форуме http://forum.fotex.biz/ Тематика: достопримечательности и туризм Потребность: 2-3 человека, которые будут оставлять по 5-8 осмысленных сообщений в день Указывайте цену за сообщение

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комментарии к картинкам

    Требуется написать небольшие осмысленные комментарии к изображениям сайта http://mestagugla.ru/ Задание очень простое, поэтому МАКСИМАЛЬНО могу обещать по 0.1$ за коммент. Предпочтение отдам исполнителю предложившему наименьшую цену ;)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение форума туристической тематики

    $50

    Нужны 2-3 человека, чтоб неспешно (5-6 постов в день с человека) наполнить форум http://forum.fotex.biz/ осмысленными сообщениями. При оставлении заявки, указывайте цену за пост (заявки с бесценными постами рассматриваться не будут).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать небольшие комментарии к фото

    $20

    Написать небольшие (100-200 символов) комментарии к фотографиям сайта http://www.fotex.biz/ (раздел - Египет). Бюджет невысокий - задание не сложное, поэтому предпочтение фрилансеру, предложившему наименьшие цены. Пожалуйста, указывайте цену за комментарий. При желании (но не обязательно) прокомментируйте любое фото под ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Комментарии к фотографиям

    $20

    Написать небольшие (100-200 символов) комментарии к фотографиям сайта http://www.fotex.biz/ Бюджет невысокий - задание не сложное, поэтому предпочтение фрилансеру, предложившему наименьшие цены. Пожалуйста, указывайте цену за комментарий. При желании (но не обязательно) прокомментируйте любое фото под своим ником (при ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Грузовик из кубиков лего

    $20

    Нужно создать в 3D-Max простенькую модель грузовика из кубиков лего. Грузовик вот такого типа http://st.free-lance.ru/users/switch_on/upload/fileFpLcD7.jpg - только здесь он очень сложный в плане деталей - мне надо самое простое решение.

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
tanechka1086
Татьяна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Комментарии к фотографиям
+
Работа выполнена досрочно и очень качественно! Татьяна составила грамотные полноценные тексты для сайта, которые не только хорошо раскрывают суть освещенных тем, но и вызывают активный интерес пользователей.
Ответный отзыв
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Комментарии к картинкам
Четкое техническое задание и быстрая оплата. И ещё у Олега интересный познавательный проект - работаешь и одновременно пополняешь свои знания.
Выполнял комментарии к статьям сайта http://mestagugla.ru/ Работу выполнил быстро и качественно. Комментарии Александра очень продуманны и интересны.
Ответный отзыв
Tigrenish
Басенко 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Комментарии к новостям
Отличный работодатель,понятно описал что необходимо сделать. Выплату за проделанную работу произвел быстро :)
Исполнитель выполнял комментарии к статьям сайта http://infmir.ru/ Работа проведена быстро и аккуратно.
Ответный отзыв
Alenka78
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$21
10 баллов
13 лет назад
Написать небольшие комментарии к фото
Олег приятный и внимательный заказчик. Точная постановка задания принесла положительный результат и незамедлительную оплату. Работать было легко и интересно. Спасибо за увлекательную тематику! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
В результате работы над сайтом http://www.fotex.biz/ было написано множество качественных комментариев по теме Египет. Комментарии созданы так, что не только хорошо раскрывают тему, но еще и не отпускают с сайта. Большое спасибо!
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