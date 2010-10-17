Приглашаю пообщаться на форуме http://forum.fotex.biz/ Тематика: достопримечательности и туризм Потребность: 2-3 человека, которые будут оставлять по 5-8 осмысленных сообщений в день Указывайте цену за сообщение
- $100Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать небольшие осмысленные комментарии к изображениям сайта http://mestagugla.ru/ Задание очень простое, поэтому МАКСИМАЛЬНО могу обещать по 0.1$ за коммент. Предпочтение отдам исполнителю предложившему наименьшую цену ;)Завершен12 лет назад
- $50
Нужны 2-3 человека, чтоб неспешно (5-6 постов в день с человека) наполнить форум http://forum.fotex.biz/ осмысленными сообщениями. При оставлении заявки, указывайте цену за пост (заявки с бесценными постами рассматриваться не будут).Завершен12 лет назад
- $10
Написать осмысленные комментарии к новостям сайта http://infmir.ru/ Пожалуйста, указывайте цену за комментарий.Завершен13 лет назад
- $20
Написать небольшие (100-200 символов) комментарии к фотографиям сайта http://www.fotex.biz/ (раздел - Египет). Бюджет невысокий - задание не сложное, поэтому предпочтение фрилансеру, предложившему наименьшие цены. Пожалуйста, указывайте цену за комментарий. При желании (но не обязательно) прокомментируйте любое фото под ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $20
Написать небольшие (100-200 символов) комментарии к фотографиям сайта http://www.fotex.biz/ Бюджет невысокий - задание не сложное, поэтому предпочтение фрилансеру, предложившему наименьшие цены. Пожалуйста, указывайте цену за комментарий. При желании (но не обязательно) прокомментируйте любое фото под своим ником (при ...Завершен13 лет назад
- $20
Нужно создать в 3D-Max простенькую модель грузовика из кубиков лего. Грузовик вот такого типа http://st.free-lance.ru/users/switch_on/upload/fileFpLcD7.jpg - только здесь он очень сложный в плане деталей - мне надо самое простое решение.3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад