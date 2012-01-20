Tigrenish

Басенко Tigrenish

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Project Manager команды разработчиков EncryTeam

EncryTeam – команда full-stack разработчиков, имеющая большой опыт в создании сложных и интересных проектов, с соблюдением всех норм и стандартов. В число наших услуг входит:

  • созданию сайтов любой сложности;
  • разработка мобильных приложений;
  • продвижение и поддержания сайтов, порталов, интернет-магазинов;
  • разработка различных видов графического дизайна.
Ко всем проектам применяется только индивидуальный подход, с использованием современных автоматизированных систем и технологий.

Отзывы заказчиков

podgaisky
Олег 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$2
7 баллов
13 лет назад
Комментарии к новостям
Исполнитель выполнял комментарии к статьям сайта http://infmir.ru/ Работа проведена быстро и аккуратно.
Отличный работодатель,понятно описал что необходимо сделать. Выплату за проделанную работу произвел быстро :)
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