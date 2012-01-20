Project Manager команды разработчиков EncryTeam
EncryTeam – команда full-stack разработчиков, имеющая большой опыт в создании сложных и интересных проектов, с соблюдением всех норм и стандартов. В число наших услуг входит:
- созданию сайтов любой сложности;
- разработка мобильных приложений;
- продвижение и поддержания сайтов, порталов, интернет-магазинов;
- разработка различных видов графического дизайна.
Отзывы заказчиков
$2
7 баллов
13 лет назад
Исполнитель выполнял комментарии к статьям сайта http://infmir.ru/ Работа проведена быстро и аккуратно.
Ответный отзыв
Отличный работодатель,понятно описал что необходимо сделать. Выплату за проделанную работу произвел быстро :)