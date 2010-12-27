Написать небольшие (100-200 символов) комментарии к фотографиям сайта http://www.fotex.biz/ (раздел - Египет). Бюджет невысокий - задание не сложное, поэтому предпочтение фрилансеру, предложившему наименьшие цены. Пожалуйста, указывайте цену за комментарий. При желании (но ...
Копирайтинг/рерайтинг текста для сайта.
Тематика сайта: Фильтры для очистки питьевой воды.
Приблизительный объем всех текстов около 8000 знаков. Половина текстов рерайт.
Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые слова.
Подробное ТЗ в приват.
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки.
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