Копирайтинг/рерайтинг текста для сайта.

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок377 просмотров

Тематика сайта: Фильтры для очистки питьевой воды.

Приблизительный объем всех текстов около 8000 знаков. Половина текстов рерайт.

Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые слова.

Подробное ТЗ в приват.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки.

14 лет назад
rentovski
Ренат 
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Копирайтер высшего класса, буду работать с ней дальше. Спасибо за отличные тексты. Рекомендую всем!
Очень приятный в общении заказчик, прекрасно составленное ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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