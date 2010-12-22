Требуется качественный копирайт для Авто портала

Авто порталу требуются копирайтеры для длительного сотрудничества. Предпочтение отдается кандидатам умеющим писать качественные, грамотные и интересные статьи, новости, обзоры на автомобильную тематику.

В качестве конкурсной работы необходимо предоставить, два небольших обзора для разделов:

- Продажа автомобилей Mercedes-Benz

с использованием ключевых слов: купить, продажа б/у автомобилей, автомобили с пробегом, автосалоны, дилеры

- Продажа автомобилей Nissan Tiida

с использованием ключевых слов: объявления о продаже, продажа, купить, цены, фото

Предполагается написание подобных обзоров под ряд ключевых брендов и моделей, а также ведение и наполнение новостной ленты, раздела статей и обзоров.

Основные критерии оценки: техническая корректность, оригинальность, грамматика.

Конкурсное задание ждем на почте: [email protected] обязательно указывайте ваш ник в системе weblancer