Нужна статья на тему выбора подарков

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Закрыт8 заявок293 просмотра

Статья на тему "Что подарить подруге на ДР", сделать до конца дня (22.00 по Киеву)

Информацию можно собрать на форумах, а саму статью нужно разбить на 3 части:

- девушка дарит своей подруге

- парень дарит своей любимой подруге, с которой встречается или намерен

- парень дарит своей хорошей подруге, которую любит как человека (он мегаверный супруг или голубой вообще)

Подробности расскажу при личном общении. В личку, на почту и в аську не писать.

До 2,5$/1000, предложения скрыты

14 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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