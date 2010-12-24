Нужна статья на тему выбора подарков

Статья на тему "Что подарить подруге на ДР", сделать до конца дня (22.00 по Киеву)

Информацию можно собрать на форумах, а саму статью нужно разбить на 3 части:

- девушка дарит своей подруге

- парень дарит своей любимой подруге, с которой встречается или намерен

- парень дарит своей хорошей подруге, которую любит как человека (он мегаверный супруг или голубой вообще)

Подробности расскажу при личном общении. В личку, на почту и в аську не писать.

До 2,5$/1000, предложения скрыты