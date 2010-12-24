Нужен качественный рерайт 14 статей по теме "отдых на азовском море". Уникальность 95-100%. Нужно к понедельнику 12.00 по Москве. Объем 1850+-150 знаков. Цена 1$ за 1К. Ключевые и пример ...
Нужна статья на тему выбора подарков
Статья на тему "Что подарить подруге на ДР", сделать до конца дня (22.00 по Киеву)
Информацию можно собрать на форумах, а саму статью нужно разбить на 3 части:
- девушка дарит своей подруге
- парень дарит своей любимой подруге, с которой встречается или намерен
- парень дарит своей хорошей подруге, которую любит как человека (он мегаверный супруг или голубой вообще)
Подробности расскажу при личном общении. В личку, на почту и в аську не писать.
До 2,5$/1000, предложения скрыты
Заявки фрилансеров
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