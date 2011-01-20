Юридические услуги. Статьи и новости.

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Завершен16 заявок322 просмотра

Необходимо делать рерайт статей и новостей по теме Юридические услуги, юридические консультации.

В качестве теста необходимо будет сделать рерайт новости 300-500 символов. Новость я дам.

Пишите ваши предложения. Наличие текстов по данной теме в портфолио - приветствуется!

14 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$9
1 день
Татьяна отличный копирайтер. Ответственная, грамотная, внимательная к пожеланиям. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная проверка и оплата. Впечатления от работы исключительно положительные! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

lazzyy
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