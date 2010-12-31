Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...