Редактура имеющихся заготовок текстов (отели, рестораны, SPA – тур. тематика). Нужен опытный специалист с ПОРТФОЛИО, имеющий опыт редактирования – текстов статей, отчетов, заметок и пр. Оплата – 50 ...
Копирайтинг8 заявок
Закрыт
14 лет назад
Редактура имеющихся заготовок текстов (отели, рестораны, SPA – тур. тематика). Нужен опытный специалист с ПОРТФОЛИО, имеющий опыт редактирования – текстов статей, отчетов, заметок и пр. Оплата – 50 ...
Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...