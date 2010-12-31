dmitryflw

Дмитрий dmitryflw

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование текстов travel-тематики

    Редактура имеющихся заготовок текстов (отели, рестораны, SPA – тур. тематика). Нужен опытный специалист с ПОРТФОЛИО, имеющий опыт редактирования – текстов статей, отчетов, заметок и пр. Оплата – 50 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт текстов (отели, рестораны, SPA)

    Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад